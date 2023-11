Aos 50 anos, Adriane Galisteu volta ao passado para refletir sobre paixões, família e arrependimentos

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriane Galisteu refletiu sobre jornada estampada em mais de 40 capas da revista CARAS

Adriane Galisteu (50), que construiu uma longa carreira na mídia, teve sua jornada estampada em mais de 40 capas da revista CARAS. Para celebrar os 30 anos do veículo e os 50 da apresentadora, a artista voltou ao passado para refletir sobre paixões, família e arrependimentos em entrevista à CARAS Brasil.

Com fama aos 19 anos após engatar namoro com Ayrton Senna, Adriane Galisteu ficou marcada nas capas da CARAS desde o início do romance. Após a morte do piloto, a apresentadora estampou uma das revistas com o momento no qual esteve na curva do Tamburello, local do acidente do piloto. "Já tinha visto ele bater de formas muito mais violentas, então, para mim, estar nessa curva colocou um ponto final nessa situação. Essa foi uma cena super emocionante, difícil e forte, mas foi muito importante profissionalmente e pessoalmente para a minha vida", comentou.

Ayrton Senna morreu no primeiro dia de maio de 1994, um domingo no qual uma foto do piloto abraçado com Adriane Galisteu estampava a capa da CARAS nas bancas. "Olha que coincidência. Era uma capa para contar uma história feliz e de amor, e, de repente, acontece essa tragédia e ela acaba que estava na banca", relembrou ela.

Apesar de ganhar fama pelo romance, a apresentadora construiu uma longa trajetória após o namoro. Durante a entrevista, ela falou sobre encerrar a história com o piloto: "Quando chego em uma situação de vida que começo a ter contratos e trabalhar, ligo para a revista [CARAS] e falo que gostaria de encerrar as edições. A gente parou, se não me engano, na décima segunda edição. Tinha mais lenha para queimar, porque até hoje as pessoas pedem. Mas teve o respeito da galera da época".

"Chegou a hora de encerrar, porque eu poderia caminhar com as minhas próprias pernas, já estava conseguindo outras histórias. Não que eu quisesse colocar um paralelepípedo em cima disso - porque é impossível - mas queria ter a liberdade de seguir com a minha história. A partir desse momento, começa uma história minha, sozinha por aí", acrescentou Adriane Galisteu.

Depois do namoro com Ayrton Senna, a artista viveu um casamento relâmpago de oito meses com Roberto Justus, como relembrou: "Foi uma paixão louca na nossa vida, falo tanto por mim quanto por ele. Foi tão louca que a gente atropelou tudo. Tenho muito respeito pelo Roberto e sei que ele tem por mim também, temos um relacionamento saudável. A gente se atropelou, mas foi um momento incrível".

"Todo mundo achava que eu estava vivendo um momento triste e traumático, mas tinha certeza que esse era o caminho. Foi tudo tão rápido, inclusive para separar", refletiu sobre a separação.

A apresentadora também relembrou a capa da CARAS com seu encontro com Eliana, na época que a colega ficou noiva de Roberto Justus após o fim do casamento do empresário com Adriane Galisteu. "Nessa capa, ela já estava na Record e eu chego depois de uma passagem pela Rede TV. A minha primeira entrevistada é ela. Só que, nessa época, a Eliana já estava casada com o Roberto. Ela era a atual do Roberto e eu tinha acabado de me separar dele. Mas está tudo certo. Isso, para mim, é uma coisa muito bem resolvida".

Adriane Galisteu aproveitou o momento para comentar sobre romances de amigas com seus ex-namorados: "Não tenho problema com nenhuma amiga minha. E olha que isso já se repetiu várias vezes, de um lado e de outro".

"Tenho muitos arrependimentos, um deles é ter esticado tanto uma corda em um relacionamento que estava fadado ao fracasso, que não ia sair nada. Mas eu ficava ali, puxando aquela corda, tentando. Às vezes, por medo de ficar sozinha - porque eu tinha isso quando era mais nova -, às vezes, pelo que iam pensar, porque minha mãe sempre foi uma pessoa diferente de mim, ela é muito discreta", ponderou sobre seus relacionamentos.

Além da vida amorosa bem-resolvida, Adriane Galisteu falou sobre o momento que começou a viver sua independência financeira, após contrato com a Playboy: "Esse momento mudou a minha vida pessoal, porque é o primeiro grande dinheiro que eu ganho. Consigo acertar minha vida financeira com meu irmão ainda vivo. Meu irmão morre em 1996, mas aí ele já estava muito doente".

"Consigo acertar minha vida profissional e começar definitivamente sozinha, sem precisar morar de favor ou pedir dinheiro para os outros, para o Braga, que, principalmente, me deu todo o respaldo. Então, foi minha libertação", explicou.

Outra questão que também foi tema de conversa durante a entrevista foi a família da artista. Casada há 14 anos, Adriane Galisteu teve seu primeiro e único filho aos 37 anos, com o marido, Alexandre Iódice. A apresentadora contou que a maternidade nem sempre foi um de seus desejos: "Demorei para achar esse botão da maternidade em mim. Minha mãe nunca me cobrou neto, sempre precisei trabalhar muito e continuo trabalhando. Então, eu falava que não era a hora".

Aos 30 anos, porém, a apresentadora mudou de ideia: "Nesse momento, começa a me dar muita vontade de ter filho, porque começo a me relacionar de forma mais estável, a achar pessoas que fazem sentido com a família, que gostam de estar em família. Isso começa a fazer sentido para mim, que venho de uma família muito pequena".

Apesar de ser mãe de filho único, Adriane Galisteu revelou que ainda guarda o desejo de ter um segundo herdeiro, desde quando estampou capa na CARAS em uma edição de 2012, quando revelou estar pronta para ter o próximo filho. "Olha só que coisa, eu querendo ter o segundo filho rápido. Fiquei querendo até agora", declarou.

Com uma longa trajetória entre paixões, sucessos e realizações, Adriane Galisteu finalizou a entrevista com uma reflexão sobre a vida aos 50 anos: "Me enche de orgulho. Me sinto parte integrante dessa mulher de 50 anos. Gosto do que vejo no espelho, gosto de mim, falo abertamente sobre os meus defeitos e qualidades, relacionamentos e autoestima". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista a apresentadora recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

