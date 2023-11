Adriane Galisteu relembra decisão de ser mãe: 'Passei anos com medo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriane Galisteu relembrou medo da maternidade e revelou momento que decidiu ser mãe

Adriane Galisteu (50), que está casada com Alexandre Iódice há 14 anos, teve seu primeiro e único filho, Vittorio (13), em 2010, aos 37 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora do reality show A Fazenda relembrou medo da maternidade e revelou momento no qual decidiu ser mãe: "Passei anos com medo".

"Demorei para achar esse botão da maternidade em mim. Minha mãe nunca me cobrou neto, sempre precisei trabalhar muito e continuo trabalhando. Então, eu falava que não era a hora", compartilhou Adriane Galisteu , que ainda revelou só ter tido o desejo de ser mãe aos 30 anos.

"Nesse momento, começa a me dar muita vontade de ter filho, porque começo a me relacionar de forma mais estável, a achar pessoas que fazem sentido com a família, que gostam de estar em família. Isso começa a fazer sentido para mim, que venho de uma família muito pequena", acrescentou a apresentadora do reality show A Fazenda.

Casada há 14 anos, Adriane Galisteu teve seu primeiro e único filho aos 37 anos, com o marido, Alexandre Iódice. A apresentadora contou que, antes da decisão de ser mãe, ela enfrentou um longo período de medo da maternidade: "Passei anos da minha vida com medo da maternidade, achando que eu não estava pronta. E não estava mesmo. Quem te faz ficar pronta é o filho que vem, você aprende com ele".

Adriane Galisteu aproveitou a reflexão sobre a decisão de maternidade para dar um conselho valioso ao público: "Quero avisar você que não vai ter a hora para ser mãe. Ou você vai ser mãe, ou você vai perder o tempo e esse bonde, porque nunca vai ser a hora. A gente nunca vai estar preparada para esse tamanho amor e essa tamanha responsabilidade". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista a apresentadora recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.