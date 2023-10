Adriane Galisteu justifica idas e vindas do amor e fala sobre paixão com Roberto Justus: 'Recomeço'

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriane Galisteu revelou arrependimento e falou sobre antigo casamento com Roberto Justus

Adriane Galisteu (50), que está casada com Alexandre Iodice há 14 anos, viveu casamento com Roberto Justus (68) em 1998. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora revelou arrependimento, justificou as idas e vindas do amor e falou sobre antiga paixão com o empresário: "Recomeço".

"Foi uma paixão louca na nossa vida, falo tanto por mim quanto por ele. Foi tão louca que a gente atropelou tudo. Tenho muito respeito pelo Roberto e sei que ele tem por mim também, temos um relacionamento saudável. A gente se atropelou, mas foi um momento incrível", declarou Adriane Galisteu , que ainda garantiu ter vivido grandes momentos ao lado do ex-marido.

Com a separação de Roberto Justus após oito meses de casamento, a apresentadora relembrou a repercussão do término relâmpago: "Todo mundo achava que eu estava vivendo um momento triste e traumático, mas tinha certeza que esse era o caminho. Foi tudo tão rápido, inclusive para separar".

Casada com Alexandre Iodice, com quem tem um filho, Vittorio (13), Adriane Galisteu refletiu sobre as idas e vindas de casamentos na sua vida: "Sigo igual com essa história do vai e vem do amor. O casamento só vale quando está bom para os dois. Quando não está bom para um, não está bom para o outro também. Não existe um infeliz no casamento. A vida é tão curta - e ela já me provou isso com as puxadas de tapete - que a gente não pode ficar dando murro em ponta de faca".

"Tenho muitos arrependimentos, um deles é ter esticado tanto uma corda em um relacionamento que estava fadado ao fracasso, que não ia sair nada. Mas eu ficava ali, puxando aquela corda, tentando. Às vezes, por medo de ficar sozinha - porque eu tinha isso quando era mais nova -, às vezes, pelo que iam pensar, porque minha mãe sempre foi uma pessoa diferente de mim, ela é muito discreta", acrescentou a apresentadora.

Adriane Galisteu, que contou sempre ter sido muito próxima de sua mãe, Ema Galisteu, refletiu sobre a importância da matriarca no momento de separação: "Eu com 50 anos e ela segue sendo minha mãe. Ela é muito importante na minha história e na minha carreira, mas ficava pensando nela também: 'Lá vou eu trocar de novo'".

