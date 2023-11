Adriane Galisteu rompe silêncio sobre fim de história com Ayrton Senna: 'Tinha mais lenha para queimar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriane Galisteu relembrou lançamento de seu livro após morte de Ayrton Senna

Adriane Galisteu (50), que construiu uma longa carreira na televisão, viveu romance com Ayrton Senna de 1993 até a morte do piloto, em maio de 1994. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora rompeu o silêncio sobre fim de história com o empresário ao relembrar lançamento de seu livro, Caminho das Borboletas, em 1994: "Tinha mais lenha para queimar".

"Sempre falei que não carrego essa história com o Ayrton como um fardo, não acho chato falar disso, não acho incomodativo. Carrego como escudo, tenho muito amor por essa história, mas eu era uma menina de 19 anos, hoje tenho 50", compartilhou Adriane Galisteu , que foi a última namorada de Ayrton Senna.

"A história com o Ayrton se encerra no Caminho das Borboletas. Quando chego em uma situação de vida que começo a ter contratos e a trabalhar, ligo para a revista [CARAS] e falo que gostaria de encerrar as edições. A gente parou, se não me engano, na décima segunda edição. Tinha mais lenha para queimar, porque até hoje as pessoas pedem. Mas teve o respeito da galera da época", acrescentou a apresentadora, que ainda destacou que o livro foi um sucesso de vendas.

Na época do namoro com Ayrton Senna , Adriane Galisteu inaugurava seu início de carreira como modelo e, desde então, contruiu uma longa trajetória na televisão. A atual apresentadora do reality show A Fazenda refletiu sobre a importância de começar sua própria história na mídia, sem ser atrelada ao piloto.

"Chegou a hora de encerrar, porque eu poderia caminhar com as minhas próprias pernas, já estava conseguindo outras histórias. Não que eu quisesse colocar um paralelepípedo em cima disso - porque é impossível - mas queria ter a liberdade de seguir com a minha história. A partir desse momento, começa uma história minha, sozinha por aí", declarou Adriane Galisteu.