Adriane Galisteu abre o jogo sobre romances de amigas com seus ex-namorados

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriane Galisteu relembrou encontro com Eliana durante namoro da apresentadora com Roberto Justus

Adriane Galisteu (50), que é casada há quase 13 anos, já deu o que falar na mídia com seus relacionamentos. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abriu o jogo sobre romances de amigas com seus ex-namorados e relembrou encontro com Eliana durante namoro da colega com Roberto Justus.

"Nessa capa, ela já estava na Record e eu chego depois de uma passagem pela Rede TV. A minha primeira entrevistada é ela. Só que, nessa época, a Eliana já estava casada com o Roberto. Ela era a atual do Roberto e eu tinha acabado de me separar dele. Mas está tudo certo. Isso, para mim, é uma coisa muito bem resolvida", compartilhou Adriane Galisteu , que estampou capa de uma edição de 2000 da revista CARAS ao lado de Eliana. Na época, a colega de profissão da apresentadora tinha ficado noiva de Roberto Justus, mas o relacionamento terminou antes do então casal subir ao altar.

"O que me pegaria seria uma traição. Uma coisa assim, talvez, mexeria comigo. Mas, a partir do momento que vivi minha história com alguém e não estou mais com essa pessoa, este alguém tem o direito de namorar quem ele bem entender", acrescentou Adriane Galisteu, que foi casada por oito meses com Roberto Justus, no final da década de 1990.

A apresentadora aproveitou o momento para refletir sobre romances de amigas com seus ex -namorados: "Não tenho problema com nenhuma amiga minha. E olha que isso já se repetiu várias vezes, de um lado e de outro".

"Nunca entendi muito essa relação, principalmente das mulheres, de: 'A fulana está com meu ex'. Está com seu ex, que bom! Ou que bom ou que pena, seja qual for, você não é dono de ninguém. Mal a gente consegue ser donos de nós mesmos, quanto mais dos outros", ponderou Adriane Galisteu. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Adriane Galisteu recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.