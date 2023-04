Aos 50 anos, Adriane Galisteu revela inspiração em Claudia Raia: "Acompanhei tudo"

Em entreivsta à Revista CARAS, Adriane Galisteu falou sobre desejo antigo e inspiração em Claudia Raia após fazer 50 anos

A apresentadora Adriane Galisteu (50) tem celebrado em alto estilo sua maturidade e não enxerga sua idade como empecilho para realizar novos sonhos. A famosa confessou que um de seus desejos é ter um segundo filho com Alexandre Iódice (52).

Em entrevista à Revista CARAS, a loira abriu a intimidade e revelou que começou a pensar na ideia de uma segunda gravidez após Claudia Raia surpreender com o anuncio de uma gestação aos 55 anos. Na época, muitas pessoas achavam que poderia ser impossível algo do tipo.

" A gravidez da Claudia Raia, aos 55, me animou, acompanhei tudo e falo com ela ", contou Galisteu, que seguiu falando sobre sonhos que ainda pretende realizar: "Também quero me mudar para uma casa, continuar viajando e ser líder de audiência, de cabo a rabo do programa!".

A comandante do reality A Fazenda admitiu que a ideia ainda tem sido trabalhada dentro de seu casamento com Alexandre Iódice, mas tem esperanças de um sinal positivo: " Ele desconversa! Quem sabe vocês me ajudam com isso! ".

Alexandre e Galisteu estão juntos há mais de 13 anos. Como fruto do casamento, eles tiveram Vittório, que está com 12 anos. Apaixonadíssima pelo maridão, ela garante que o relacionamento é baseado na confiança e admiração de ambos.

"Conheci o Ale aos 18 anos, ele acompanhou tudo isso de perto, nem precisava explicar. Ale gosta de mim como sou, do pacote completo, dos erros e dos acertos - e olha que foram muitos! Nosso relacionamento é baseado na admiração e respeito às nossas histórias", declarou.

Ainda durante o bate-papo, Adriane também revelou que também tem uma relação super aberta com seu filho Vittório. A loira disse que o garoto já viu seus ensaios da Playboy e agora gostaria de lhe apresentar seu livro, Caminho das Borboletas: "Sempre contei minha história para ele, da TV à Playboy, mas não sei como ele administra isso dentro dele".