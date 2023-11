Adriane Galisteu declara luto após partida de familiar: 'Meses de luta'

Após saber de falecimento de pessoa da família, Adriane Galisteu declara luto e lamenta profundamente

A apresentadora Adriane Galisteu revelou que sua família está de luto após a morte da mãe de seu esposo Alexandre Iódice, Suely. Neste sábado, 11, a loira deu a triste notícia em sua rede social e lamentou a partida da avó de seu filho.

Com uma foto feliz ao lado da sogra, a comandante de A Fazenda, da Record TV, desabafou sobre como é difícil dizer adeus para quem se ama. "Hoje está sendo um daqueles dias muito difíceis. Infelizmente, recebemos a notícia do falecimento da minha querida sogra Suely, uma mulher radiante e que amava viver", falou.

"É difícil aceitar essas perdas da vida, não importa a idade, nunca estamos preparados para dizer adeus. Mas acredito que ela agora descansou, foram meses de luta e que mostrou o quão forte ela foi, e como ela era amada (por todos - filhos, noras, genros, netos e amigos). Sinto no coração que ela cumpriu a missão dela aqui na terra com muita generosidade, sempre fazendo o bem e sendo um pilar para todos que a cercavam, o que me consola é saber que algum dia nos encontraremos novamente, então, não é um adeus, e sim, um até um dia… por aqui eu vou seguir te amando e admirando pra sempre…. Todo meu amor Suuu", escreveu a famosa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembrou a compra de seu primeiro apartamento com o dinheiro e resgatou morte do irmão, que aconteceu no ano seguinte ao contrato. "Esse momento mudou a minha vida pessoal, porque é o primeiro grande dinheiro que eu ganho. Consigo acertar minha vida financeira com meu irmão ainda vivo. Meu irmão morre em 1996, mas aí ele já estava muito doente", compartilhou Adriane Galisteu .

História emocionante de Adriane Galisteu

"Quando tinha 15 anos, perdi meu pai e me vi ao lado da minha mãe, que lutava para tirar meu irmão Beto das drogas. Ou eu ia para cima da vida com tudo para me salvar e salvar minha mãe ou perdia a luta. Aprendi desde cedo a ir atrás e não desistir. E talvez o mais importante: sempre acreditar que vou conseguir. Sigo firme pensando igual", disse ela recentemente nas redes sociais.

Em 1996, quando o irmão morreu, a então modelo disse que ia lutar para que outros jovens não vivessem o que ele passou. "Estou disposta a participar de campanhas, alertar os pais e os jovens. Pode parecer um papo careta, mas não é. Eu vi meu irmão e seus amigos morrerem", declarou ela na época para a Folha de S. Paulo.