'Gosto do que vejo no espelho', declara Adriane Galisteu sobre autoestima aos 50 anos

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriane Galisteu refletiu sobre a idade e entregou momentos sem maquiagem

Adriane Galisteu (50), apresentadora do reality show A Fazenda, celebrou seu aniversário de 50 anos em abril de 2023. Em entrevista à CARAS Brasil, ela refletiu sobre a idade, entregou momentos sem maquiagem e falou sobre autoestima aos 50 anos. "Gosto do que vejo no espelho", declarou.

"Me enche de orgulho. Me sinto parte integrante dessa mulher de 50 anos. Gosto do que vejo no espelho, gosto de mim, falo abertamente sobre os meus defeitos e qualidades, relacionamentos e autoestima. Falo do meu nariz, tenho até um quadro nas minhas redes sociais que chama 'Dona do Meu Nariz', de tanto que pegam no meu nariz", compartilhou Adriane Galisteu , que comemorou os 50 anos com um ensaio de fotos durante uma viagem para a Suíça.

Além da autoestima com a idade , a apresentadora já mostrava confiança com sua imagem desde cedo e chegou a estampar capas da CARAS Brasil sem maquiagem. Ao relembrar uma das edições da década de 1990, Adriane Galisteu entregou: "Não tenho uma maquiagem nessa foto, nem um pó. Toda vez que eu viajo, ainda tenho esse meu jeito. Gosto de curtir a minha viagem, não sou dessas que viaja com fotógrafo, maquiador e cabeleireiro quando estou de férias. Essa foi uma viagem que eu estava curtindo, não estava trabalhando".

"Fiz a viagem sozinha. Falei: 'Vou parar em Roma porque não conheço'. Parei para passear e fiz essa foto sem um pingo de maquiagem. Chora mundo! Por isso que eu falo, um colágeno é um colágeno. Tudo bem que é uma cara datada com a franja, mas bem menina e zero make", contou a apresentadora, que estava em Roma, na Itália, no momento do clique. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Adriane Galisteu recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

FOTOS: ARQUIVO CARAS