Adriane Galisteu abre o jogo sobre desejo de segundo filho: 'Querendo até agora'

Adriane Galisteu (50) teve seu primeiro e único filho, Vittorio, em 2010, ao lado do marido, Alexandre Iódice. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembrou o início do relacionamento com o empresário e também abriu o jogo sobre desejo de segundo filho: "Querendo até agora".

"Olha só que coisa, eu querendo ter o segundo filho rápido. Fiquei querendo até agora", declarou Adriane Galisteu durante a entrevista ao relembrar sua capa na CARAS em uma edição de 2012, quando revelou estar pronta para ter o segundo filho.

Mãe de Vittorio, a apresentadora se derreteu ao rever uma foto com o filho único recém-nascido na capa da CARAS de 2010: "Meu amor. Como o tempo passa rápido". "Mocinho hoje, ele segue independente. Esse moleque é independente de alma", comentou sobre o pequeno.

Fruto da relação de Adriane Galisteu e Alexandre Iódice, Vittorio nasceu dois anos após os pais assumirem o namoro. A apresentadora relembrou o início do relacionamento com o empresário, com quem é casada há 14 anos: "A gente estava se divertindo, porque era um namoro cheio de intimidade e, por acaso, eu já conhecia ele há muito tempo. [...] Ele mexe com as minhas estruturas, vai além do namoro. Foi até rápido, aí já começa a família".

"Ele é um cara calado, sério e bem tímido, mas que toma as rédeas. Ele colocou muito os meus pés no chão. É um cara que trabalhou a vida inteira com o pai, sabe administrar muito bem uma empresa. Ele pegou a minha vida como empresa - falando não pessoalmente, cada um faz a sua vida - mas ele é um cara que olha para o todo da minha história, e está tudo certo para ele. Todos os meus relacionamentos, erros e acertos", completou Adriane Galisteu. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista a apresentadora recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.