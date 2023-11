Susana Vieira sobre amizade com Ana Maria Braga: 'Alguma coisa espiritual'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira refletiu sobre momentos compartilhados com Ana Maria Braga e falou sobre conexão com a apresentadora

Susana Vieira (81) compartilha uma amizade de longa data com Ana Maria Braga (74). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz refletiu sobre momentos divididos com a apresentadora do Mais Você e falou sobre conexão: "Alguma coisa espiritual".

"Ela me ama e eu amo ela. Não sei o que nos une, tem alguma coisa espiritual. Nosso amor não tem filtro, a gente se entrega muito e fica tudo famoso, na boca de todo mundo. Todo mundo fala o que quer da gente. Falam mal dela também. Acho que a gente se vê nisso", compartilhou Susana Vieira .

Além da amizade, as duas artistas também compartilharam batalhas contra o câncer. Susana Vieira foi diagnosticada com leucemia linfocítica crônica em 2015, enquanto Ana Maria Braga descobriu um câncer de pulmão em 2020. "A gente é forte, estamos aqui até agora. Ela também teve câncer, então ela me entende e eu a entendo. E continuamos aqui, isso não é a melhor vingança? É", acrescentou a atriz sobre a amizade com a apresentadora do Mais Você.

