Susana Vieira abre o jogo sobre estado de saúde: 'Imunidade descendo à força'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira relembrou batalhas contra doenças gravíssimas

Susana Vieira (81) passou por um período intenso de tratamento contra doenças nos últimos anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu o jogo sobre seu estado de saúde atual e relembrou batalhas contra enfermidades gravíssimas: "Imunidade descendo à força".

"Passei pelos piores horrores que você possa imaginar. Foram três anos de quimioterapia com uma doença que não tem cura. A médica da Drica me indicou seu médico e eu fui. O homem chegou lá e falou: 'A sua doença não tem solução, não tem cura'. E eu: 'Como que não tem cura?'", compartilhou Susana Vieira , que tem leucemia linfocítica crônica, pulmão frágil e anemia hemolítica autoimune.

"Ele respondeu: 'Não, na sua idade não se faz transplante de medula e o seu LLC é uma coisa do sangue, não tem compatibilidade com outro tipo de sangue. E você tem uma anemia hemolítica autoimune também'", acrescentou a atriz sobre as doenças .

Susana Vieira contou que, além de sofrer com as batalhas contra as doenças , sua saúde também foi afetada pela pandemia: "Juntaram duas doenças gravíssimas de sangue e eu fiquei durante um ou dois anos fazendo tratamentos. Veio a pandemia e eu cai nela depois dela já ter passado. Estavam me chamando para fazer o programa do Porchat e todo dia eu testava positivo para covid. Com uma semana de covid, fui para o hospital. Chegando lá, estava com 80% do pulmão tomado".

"Tenho pulmão frágil e imunidade baixa, mas também tenho a saúde mental ótima e a autoestima lá em cima, então, a imunidade está descendo à força. Parece que minha doença está em remissão, segundo o que meu médico falou. Nunca tinha ouvido falar nisso, mas parece que a doença fica meio encurralada. Então, fica encurralada, porque eu ainda quero fazer algumas capas da CARAS", completou Susana Vieira. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista a atriz recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.