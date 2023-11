Susana Vieira entrega brigas de família e segredo para não se abalar com críticas: 'Ninguém me fere'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira abriu o jogo sobre convívio entre parentes

Susana Vieira (81) sempre mostrou ter personalidade forte ao longo de sua trajetória. Mãe de Rodrigo Otávio Vieira Cardoso, a atriz construiu sua carreira no meio artístico enquanto acompanhou a família crescer. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abriu o jogo sobre o convívio entre parentes e entregou brigas na família, além de revelar segredo para não se abalar com críticas: "Ninguém me fere".

"A grande vantagem é que eu me refaço muito rapidamente e ninguém me fere, já cheguei a essa conclusão. Posso ser ferida como atriz, se alguém achar que eu fiz alguma coisa ruim. Sou ferida quando vejo a Guerra da Ucrânia, quando vejo aquele Hamas desgraçado. Mas emoções? Não me ferem", compartilhou Susana Vieira .

"Podem me ferir um pouquinho no começo, mas depois percebo que não mereço, nem de parentes, nem de amigos. Brigo muito com a minha família, volto, mas ninguém me fere, eu não firo ninguém, e a gente vive sempre muito feliz", acrescentou a atriz. Além do filho único, Susana Vieira também conta com dois netos, Rafael e Bruno, e quatro irmãos, Sandra, Suzana, Sérgio e Sérvulo, para completar a família .

Destacando a independência na sua trajetória, Susana Vieira também refletiu sobre a felicidade em seu momento atual: "Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam. Meu cabelo, é oito mil reais [para fazer]. Minha casa tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz!". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista a atriz recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.