Tata Werneck diverte ao mostrar treino com Rafa Vitti: "Desafiando a dor na coluna"

A atriz e apresentadora Tata Werneck divertiu os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 21, ao compartilhar um vídeo mostrando um trecho de seu treino na academia ao lado do marido, o ator Rafael Vitti.

No começo do vídeo, que foi postado no feed do Instagram, a artista, que está no na novela Terra e Paixão, da Globo, interpretando a personagem Anely, aparece sentada nas costas do amado, que está fazendo flexão de braço.

Depois, Tata surge fazendo flexão de braço na barra fixa e contou com a ajuda de Rafa para completar a série. Sorridente, ele ajuda a erguer a amada, que está com cara de sofrimento. "Faz teu nome, estica o braço. Vamos, vai, vai", diz o personal do casal no vídeo.

Para o treino, a atriz usou um top e uma calça legging, deixando sua barriga sarada em destaque. Já Rafa, optou por uma camiseta vermelha e uma bermuda cinza. "Treino em família: juntos contra o sedentarismo, desafiando a dor na coluna", brincou a mãe de Clara Maria, que está com três anos, na legenda da publicação.

Tata defende Rafa Vitti

Recentemente, a apresentadora e atriz Tata Werneck mostrou que ficou bastante irritada com alguns comentários. Após publicar uma foto ao lado de seu marido, o ator Rafa Vitti, curtindo o feriado prolongado, algumas pessoas maldosas começaram a criticar a aparência do pai de Clara Maria.

Com cliques enquanto curtiam uma piscina juntos, alguns internautas apontaram que o relacionamento com Tatá estaria acabando com o físico do jovem. "O Rafael está acabado… Esse casamento destruiu o cara", disparou uma pessoa, completando com um emoji de carinha triste.

Incomodada, Tata não quis deixar barato o comentário, dando uma boa lição de moral no usuário. "Fui ver suas fotos, você que tá acabado. Não fica bem nem com filtro", detonou a apresentadora, deixando toda a delicadeza e sutileza de lado para defender seu amado e pai de sua filha.

