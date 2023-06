Tatá Werneck reage após Sérgio Marone se assumir ecossexual: "Tronco vazando"

Tatá Werneck reage após Sérgio Marone dar declaração polêmica; entenda a história

A atriz Tatá Werneck mostrou seu habitual bom humor nesta sexta-feira, 16, ao reagir à declaração do ator Sérgio Marone que está repercutindo muito nas redes sociais. Ela deixou um comentário na notícia e gerou grande repercussão.

Tudo começou quando o galã revelou publicamente que é "ecossexual", ou seja, sente atração por pessoas que cuidam do planeta e se importam com questões ambientais. Ao tomar conhecimento da declaração, ela se divertiu.

“Da pra ver, pelo tamanho do tronco vazando”, reagiu ela. Vale lembrar que o ator já declarou publicamente que é "bem-dotado" e costuma exibir seus atributos ao publicar fotos de cueca nas redes sociais.

Sérgio Marone fez a revelação em uma entrevista ao Terra. “Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso. De primeira também achei que tinha a ver com atração física, mas não, é sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo que ele nos proporciona”, disse ele.

Inclusive, o artista quer que uma futura companheira também seja ecossexual. “Eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com nosso planeta, não tem nada que me tire mais o tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica”, declarou.

🚨VEJA: Após Sérgio Marrone revelar ser ecossexual, Tata Werneck fez um comentário sobre a notícia. pic.twitter.com/1m0gcwo460 — CHOQUEI (@choquei) June 16, 2023

Sergio Marone recebe elogios dos fãs

Há pouco tempo, Sergio Maronedeixou seus fãs de boca aberta ao compartilhar um trecho de seu treino diário. Cheio de equipamentos eletrônicos para melhorar os resultados, o ator levou a web à loucura ao exibir toda a boa forma durante os exercícios.

“Lembranças desse treino ninja. Porque a rapadura é doce, mas não é mole”, brincou ele na legenda da publicação, ostentando saúde.