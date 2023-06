Tatá Werneck defende Rafa Vitti após ser humilhado: ‘Tá acabado’

Irritada, Tatá Werneck sai em defesa do marido, Rafa Vitti, após comentários maldosos

Nesta última quinta-feira, 8, a apresentadora e atriz Tatá Werneck mostrou que ficou bastante irritada com alguns comentários. Após publicar uma foto ao lado de seu marido, o ator Rafa Vitti, curtindo o feriado prolongado, algumas pessoas maldosas começaram a criticar a aparência do pai de Clara Maria.

Com cliques enquanto curtiam uma piscina juntos, alguns internautas apontaram que o relacionamento com Tatá estaria acabando com o físico do jovem. “O Rafael está acabado… Esse casamento destruiu o cara”, disparou uma pessoa, completando com um emoji de carinha triste.

Bastante incomodada, Tatá não quis deixar barato o comentário, dando uma boa lição de moral no usuário. “Fui ver suas fotos, você que tá acabado. Não fica bem nem com filtro”, detonou a apresentadora, deixando toda a delicadeza e sutileza de lado para defender seu amado e pai de sua filha.

Alguns internautas aproveitaram para defender o casal ao verem o assunto bombando nas redes sociais. “Gente? O Rafa tá ótimo. Parece super feliz. Tata também. Acho os dois lindos demais”, disse um. “Queria entender o que leva a pessoa parar e comentar uma parada dessas, mó desnecessário”, escreveu um outro.

🚨VEJA: Tata Werneck responde internauta que afirmou que seu marido, Rafa Vitti estava ‘acabado’ por causa do casamento: “Você que tá acabado” pic.twitter.com/M9vxZjyAVp — CHOQUEI (@choquei) June 8, 2023

Tatá Werneck é flagrada por Rafa Vitti fazendo algo inusitado em date

Durante um encontro romântico com Rafa Vitti, a apresentadora Tatá Werneck foi flagrada pelo marido com a cabeça encostada no banco, de olhos fechados, aparentemente dormindo. Em pouco tempo, ela percebe que está sendo filmada e começa a xingar o esposo, justificando que está "cansada". Enquanto isso, o surfista caiu na risada. Não se sabe se ela realmente estava no último sono ou somente brincando com a situação.