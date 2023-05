Tatá Werneck é flagrada por Rafa Vitti fazendo algo inusitado em date

Atitude da humorista Tatá Werneck durante encontro a dois não foi deixada de lado pelo maridão Rafa Vitti

A humorista Tatá Werneck foi flagrada super entretida no date com o maridão Rafa Vitti, só que não mesmo! O ator filmou um momento cômico na mesa de jantar dos dois.

Nos stories, o global começou apontando a câmera para a mãe de Clara Maria, que sentada com a cabeça encostada no banco, estava de olhos fechados aparentemente dormindo.

Em pouco tempo, ela percebe que está sendo filmada e começa a xingar o esposo, justificando que está "cansada". Enquanto isso, o surfista caiu na risada. Não se sabe se ela realmente estava no último sono ou somente brincando com a situação.

"Tadinha da bichinha, mó cansada", brincou uma internauta. "Rafa tá lascado se ela decidir se vingar", comentou outra.

Falando em trabalhar muito, no dia das mães a atriz contou de onde vem seu lado perseverante. Segundo Tatá, Cláudia Werneck é seu maior exemplo."Minha mãe é sinônimo de trabalho duro. Não importa a hora: ela estará trabalhando. Eu digo: 'mãe para de trabalhar. Eu cuido de você'. Mas ela me ensinou que trabalhar dignifica. Com minha mãe aprendi a ser honesta, íntegra, trabalhar duro e o dom de dormir imediatamente após entrar no carro", escreveu.

Veja vídeo: