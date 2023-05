Tata Werneck celebra aniversário da mãe no Dia das Mães e brinca: ''Me economizando''

Apresentadora Tata Werneck homenageia a mãe, que está completando mais um ano de vida neste domingo, 14, no Dia das Mães

A apresentadora do Lady Night Tata Werneck (39) encheu seu feed de amor ao parabenizar sua mãe, que completa mais um ano de vida neste domingo, 14, no Dia das Mães!

Em seu feed no Instagram, a comediante compartilhou uma sequência de fotos, atuais e antigas, em que aparece ao lado de Cláudia Werneck. Em alguns registros, publicados no perfil no Instagram, elas aparecem ainda com a pequena Clara Maria, de 3 anos, e declarou todo seu amor.

"Minha mãe é sinônimo de trabalho duro. Não importa a hora: ela estará trabalhando. Eu digo: 'mãe para de trabalhar. Eu cuido de você'. Mas ela me ensinou que trabalhar dignifica. Com minha mãe aprendi a ser honesta, íntegra, trabalhar duro e o dom de dormir imediatamente após entrar no carro", começou escrevendo, esbanjando o bom humor de sempre.

"Te amo demais. Te admiro muito. Te comprei um presente e você trocou. Ano que vem vou dar um cheque ahahah TE AMO MÃEZINHA feliz dia das mães e parabéns! Seu aniversário é junto do dia das mães, o que acaba me economizando. Você é a mãe perfeita pra mim! Do jeito que é", disse ainda.

Tata Werneck também postou um vídeo fofo brincando com Clara Maria, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti (27), e se declarou falando da dualidade da maternidade: "Ser mãe me dá medo e coragem. Sono e alegria ao acordar. Vontade de cuidar da saúde e ansiedade. Vulnerabilidade e força. Ser mãe é viver em contradição estando certa do que quero. É saber que te amaria mais do que tudo e amar mais do que sabia ser possível. Cada mãe é única e ao mesmo tempo, clichê. Ser mãe é solitário. E a convicção de que nunca mais ficarei sozinha. Eu te amo, minha filha. Minha caca. Minha deusa. Minha blue. Com você aprendi a ser feliz. Feliz dia das mães".

Confira a declaração de Tata Werneck:

Tata Werneck vai ao médico por medo de câncer

A atriz e humorista Tata Werneck confessou que tem medo de ter câncer. Assim, ela tratou de deixar os seus exames em dia antes de iniciar as gravações da novela para afastar qualquer possibilidade de um diagnóstico ruim. Ela contou que ficou mais atenta após ver que a cantora Preta Gil está com câncer no intestino.

“Todo mundo tem que fazer colonoscopia e depois da Preta… Como eu já tive casos de avós [com câncer], tive que fazer", disse ela na revista Marie Claire.

Então, ela refletiu sobre a importância da prevenção. "Estou com quase 40 anos. Vocês não vão acreditar, mas faço quarenta daqui a pouco. Eu resolvi fazer logo para começar a novela tranquila. Está tudo bem graças a Deus. Aproveitei e fiz endoscopia também. Eu tirei um dia para fazer todos os exames", declarou.