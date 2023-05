Tata Werneck vai ao médico por causa do medo de câncer

Após ver Preta Gil com tumor, Tata Werneck revela que correu para procurar um médico: 'Estou com quase 40 anos'

A atriz e humorista Tata Werneck (39) confessou que tem medo de ter câncer. Assim, ela tratou de deixar os seus exames em dia antes de iniciar as gravações da novela para afastar qualquer possibilidade de um diagnóstico ruim. Ela contou que ficou mais atenta após ver que a cantora Preta Gil (48) está com câncer no intestino.

“Todo mundo tem que fazer colonoscopia e depois da Preta… Como eu já tive casos de avós [com câncer], tive que fazer", disse ela na revista Marie Claire.

Então, ela refletiu sobre a importância da prevenção. "Estou com quase 40 anos. Vocês não vão acreditar, mas faço quarenta daqui a pouco. Eu resolvi fazer logo para começar a novela tranquila. Está tudo bem graças a Deus. Aproveitei e fiz endoscopia também. Eu tirei um dia para fazer todos os exames", declarou.

Atualmente, Tata Werneck está no ar na novela Terra e Paixão, nova trama das 9 da Globo.

Tata Werneck é flagrada em passeio com a filha

Há poucos dias, a apresentadora e humorista Tata Werneck (39) aproveitou a noite tranquila para curtir um passeio de mãe e filha com a pequenaClara Maria, de 3 anos, fruto do casamento com o ator Rafael Vitti (27). As duas foram fotografadas durante o passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

Clara Maria roubou a cena ao mostrar o quanto já cresceu e esbanjou fofura ao usar um vestido colorido e os cabelos soltos. Vale lembrar que Tata é discreta com sua vida pessoal e faz poucas aparições em público com a filha e o marido.

Fotos: Edson Aipim / AgNews