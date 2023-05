Tata Werneck curte passeio com a filha, Clara Maria, no shopping

Tata Werneck é flagrada em momento de mãe e filha com Clara Maria na noite de segunda-feira, 1º

A apresentadora e humorista Tata Werneck (39) aproveitou a noite tranquila na última segunda-feira, 1º, para curtir um passeio de mãe e filha com a pequena Clara Maria, de 3 anos, fruto do casamento com o ator Rafael Vitti (27). As duas foram fotografadas durante o passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

Clara Maria roubou a cena ao mostrar o quanto já cresceu e esbanjou fofura ao usar um vestido colorido e os cabelos soltos. Vale lembrar que Tata é discreta com sua vida pessoal e faz poucas aparições em público com a filha e o marido.

Atualmente, a artista está no elenco da novela Terra e Paixão, nova trama das 9 da Globo, na qual interpretará Anely, a irmã de Lucinda (Débora Falabella). A história marcará o retorno dela às novelas após cinco anos afastada da teledramaturgia. "Eu estava coordenando meus horários. O Lady Night também é bem puxado, mas eu estava a frente da minha rotina. Eu estava há cinco anos destreinada mesmo, mas estou me acostumando porque realmente é um ritmo muito intenso de novela. Mas só uma pessoa seria capaz de me fazer novela, chamada Walcyr Carrasco [autor de Terra e Paixão]", disse ela.

E completou: "Além da gratidão por ele ter mudado a minha vida, porque ele me deu minha primeira chance em novela, então ele mudou minha vida mesmo. Além disso, o Walcyr é muito maravilhoso, ele sabe fazer novela em qualquer horário! Das onze ele faz sucesso, das seis... Ele realmente sabe muito fazer e eu aprendi muito com ele".

Veja as fotos de Tata Werneck e Clara Maria:

Fotos: Edson Aipim / AgNews