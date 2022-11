Sem nada por baixo, Gracyanne Barbosa quase revela demais em macacão todo recortado

De look fitness "rasgado", Gracyanne Barbosa quase mostrou demais na academia ao dispensar roupa íntima

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) deu o que falar com mais um look ousado de treino. Nesta quinta-feira, 03, a influenciadora resolveu exercitar os superiores na academia vestindo um macacão preto nada básico e roubou a cena no local.

Isso porque, a esposa do cantor Belo (48) apareceu no lugar fazendo musculação usando uma peça cheia de recortes. A peça toda "rasgada" deixou o corpaço turbinado e bem bronzeado da musa em evidência.

Como de costume, Gracyanne Barbosa dispensou a roupa íntima e esbanjou seu corpaço sarado livremente enquanto pega o peso para ficar ainda mais sarada.

Sem fazer careta e com a aparência plena, a famosa deu um show de beleza e muita boa forma ao se exercitar com o look de ginástica ousado.

Ainda nos últimos dias, a esposa do cantor Belo deu o que falar com uma fantasia de Halloween nada discreta. Mostrando quase tudo, ela se inspirou em uma aranha para a festa e deu o que falar ao surgir rastejando com seu bumbum para cima.

Veja as fotos de Gracyanne Barbosa treinando de macacão recortado:

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou com tanta elasticidade.

Usando um shortinho roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

