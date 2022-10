De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento ousado: ''Quebradinha''

Musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao fazer alongamento ousado deixando as pernas bem abertas

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. Neste sábado, 08, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou.

Usando um shortinhos roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo (48) deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

Esticando bastante os membros inferiores, Gracyanne Barbosa deu um show de boa forma com suas curvas muito saradas e bem alongadas. "Bem quebradinha. Aula de flex", falou ela ao surgir se preparando para o pole dance.

Ainda nesta sexta-feira, 07, ao abrir uma caixinha de perguntas em seus stories, a famosa recebeu um elogio de um internauta e respondeu com um clique ousado. Abaixando a calcinha, ela revelou uma tatuagem proibida em seu bumbum turbinado.

Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre morar com 11 pessoas

A esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa, falou um pouco de sua intimidade na rede social nesta quinta-feira, 06. Ao abrir uma caixinha de perguntas, ela foi questionada sobre morar com tanta gente em sua casa.

A pessoa então perguntou como é para a influenciadora dividir o lar com vários parentes em questão de gastos e convivência. Sincera, Gracyanne Barbosa explicou como funciona a dinâmica da residência. "Atualmente moramos em 11 pessoas, mães, funcionários, enteadas, neta, genro mais cinco cachorros e dois gatos", contou quem vive com ela.

