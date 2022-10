Quase nua, Gracyanne Barbosa rouba a cena em festa de Halloween com fantasia ousada

Cobrindo apenas o necessário, Gracyanne Barbosa chocou ao exibir corpaço em fantasia de aranha

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 07h33

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) roubou a cena em uma festa de Halloween que participou no último final de semana. Cobrindo apenas o necessário com uma roupa íntima temática, a influenciadora se destacou ao deixar seu corpaço todo à mostra.

Para o evento "assustador", a esposa do cantor Belo (48) colocou uma roupa inspirada na aranha e deu o que falar ao surgir de quatro no chão imitando o andar do animal, deixando o seu bumbum empinado em evidência.

De calcinha e sutiã bem fininhos, Gracyanne Barbosa surgiu quase nua e chamou a atenção ao esbanjar seu corpaço turbinado enquanto curtia o momento rebolando muito.

Para compor o look, a musa fitness ainda apostou em meias e luvas, além de um chapéu, mechas azuladas e lente de contato.

Ao mostrar a fantasia ousada em um vídeo de antes e depois na rede social, a famosa logo foi coberta de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Entregou tudo", admiraram outros.

Veja a fantasia de Halloween de Gracyanne Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Fã molha bumbum de Gracyanne Barbosa durante movimento intenso

A musa fitness Gracyanne Barbosa deu o que falar com um novo vídeo ousado em sua rede social. No último sábado, 22, a esposa do cantor Belo publicou o registro rebolando muito e chamou a atenção.

Isso porque, a influenciadora apareceu usando um conjuntinho micro vermelho enquanto empinava seus glúteos e recebia um refresco de um fã, que apareceu jogando água nas curvas exuberantes enquanto se mexiam muito.

Em outro momento, a famosa arrancou suspiros ao compartilhar uma foto ousada de seu bumbum todo molhado após fazer seu cardio matinal em casa. De calcinha finíssima, ela ostentou suas curvas encharcadas de suor e chamou a atenção dos internautas com selfie sensual.

