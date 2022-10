Fã molha bumbum de Gracyanne Barbosa durante movimento intenso: ''Potência viu''

Musa fitness Gracyanne Barbosa apareceu rebolando glúteos em vídeo e fã molhando seu bumbum chamou a atenção

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) deu o que falar com um novo vídeo ousado em sua rede social. No último sábado, 22, a esposa do cantor Belo (48) publicou o registro rebolando muito e chamou a atenção.

Isso porque, a influenciadora apareceu usando um conjuntinho micro vermelho enquanto empinava seus glúteos e recebia um refresco de um fã, que apareceu jogando água nas curvas exuberantes enquanto se mexiam muito.

"Sabadou", falou Gracyanne Barbosa ao ostentar seu corpaço bem musculoso no vídeo gravado em uma praia.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com momento ousado. "Potência viu", escreveu um internauta. "Máquina", disseram outros ao verem a habilidade da famosa em mexer os glúteos.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa foi questionada sobre ser dona do maior glúteo do Brasil. Em sua rede social, ela revelou se é proprietária ou não do bumbum mais avantajado do país.

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento ousado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou.

Usando um shortinho roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

