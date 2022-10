De calcinha finíssima, Gracyanne Barbosa exibe bumbum molhado e arranca suspiros

Gracyanne Barbosa arrancou suspiros ao surgir quase nua e toda suada após exercício em casa

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 10h17

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) compartilhou mais uma de suas selfies de seu cardio matinal. Nesta quinta-feira, 27, ela decidiu fazer o seu exercício em casa apenas de biquíni bem fininho e chamou a atenção.

No registro, a esposa do cantor Belo (48) apareceu ostentando suas curvas bem molhadas após queimar as calorias e chamou a atenção ao deixar seu bumbum turbinado em evidência.

Além do glúteo empinado, Gracyanne Barbosa esbanjou sua barriga desenhada ao colar a calcinha para baixo. "Cardio completo", falou ela logo de manhã.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora chamou mais atenção ao fazer outra selfie vestindo apenas calcinha e sutiã.

Recentemente, a famosa revelou em sua rede social se é dona do maior bumbum do Brasil. O questionamento foi feito em uma caixinha de perguntas que abriu para seus seguidores.

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento ousado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou.

Usando um shortinho roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

