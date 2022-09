Sem calcinha, Gracyanne Barbosa deixa corpaço estourando em macacão justíssimo

Musa fitness, Gracyanne Barbosa esbanjou curvas quase saindo de look fitness coladíssimo e arrancou suspiros

Redação Publicado em 02/09/2022, às 11h00

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) chamou a atenção com mais um clique no espelho usando roupa de ginástica. Nesta sexta-feira, 02, a famosa fez uma selfie no hotel em Lisboa, onde está hospedada em Portugal, e chamou a atenção ao ostentar suas curvas saradas na peça coladíssima.

Sem roupa íntima, a esposa do cantor Belo (48) esbanjou seu corpaço torneado antes de queimar algumas calorias na academia.

"Antes do almoço a gente dá um treino", escreveu Gracyanne Barbosa sobre dar um jeito de se exercitar mesmo longe de casa.

Ainda nesta quinta-feira, 01, a musa fitness divertiu ao compartilhar um vídeo fazendo um desafio com o amado durante um passeio turístico que fizeram por Lisboa.

Nos últimos dias, a famosa roubou a cena ao apostar em um macacão coladíssimo para treinar sem roupa íntima na academia do hotel onde estão hospedados em Lisboa. Mesmo fora do Brasil, ela está dando um jeito de continuar sua rotina saudável sem suas marmitas. Logo ao chegar, ela registrou seu prato e mostrou como está contornando a situação sem sua batata doce.

Gracyanne Barbosa exibe bumbum suado após cardio

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado após o aeróbico.

É bom lembrar que semanas atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousado. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

