Sem calcinha, Gracyanne Barbosa choca ao abrir e fechar o bumbum em macacão colado

Treinando glúteos, Gracyanne Barbosa chamou a atenção ao mostrar curvas se movimentando em roupa colada

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chamou a atenção nesta quarta-feira, 07, ao compartilhar vídeo treinando os membros inferiores focando nos glúteos. Usando um look colado, ela roubou a cena ao ostentar suas curvas desenhadas.

Nos registros publicados pela esposa do cantor Belo (48), ela apareceu fazendo musculação vestindo um macacão com recorte na barriga e sem roupa íntima. Com as curvas livres para se movimentar, a influenciadora chocou com seus glúteos se mexendo durante o movimento.

Ao agachar e subir, Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar que sabe "abrir" e "fechar" o bumbum para trabalhar ainda melhor os músculos da região.

Dona de um corpaço turbinado, a famosa deu um show de boa forma ao realizar o treino de pernas com maestria e muita concentração.

Ainda nas últimas semanas, a musa fitness se mostrou chocado ao subir na balança e ver o peso atual. Com um número maior do que antes, ela apareceu admirada com o resultado.

Gracyanne Barbosa impressiona ao abrir e fechar o bumbum no treino:

Gracyanne Barbosa mexe bumbum GG freneticamente: ''Isso é Brasil''

A musa fitness Gracyanne Barbosa fez mais uma de suas dancinhas em dia de jogo do Brasil! Nesta segunda-feira, 05, a famosa se gravou rebolando com um look verde e amarelo e chamou a atenção com suas curvas turbinadas.

No registro, a esposa do cantor Belo apareceu com um roupão e logo após tirar a peça, ela também retirou a camisa da Seleção para dançar mais livremente. Vestindo uma roupa fitness bem colada em verde e amarelo, Gracyanne Barbosa virou de costas e chocou com seu bumbum GG mexendo freneticamente para a câmera.

"Isso é Brasil. Se tem jogo tem dança", avisou ela na legenda. Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram chocados com o corpaço treinado da famosa. "Atura ou surta", disseram. "Muito linda", admiraram os fãs.

