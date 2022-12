Sem calcinha, Gracyanne Barbosa mexe bumbum GG freneticamente: ''Isso é Brasil''

Dançando com roupa do Brasil, Gracyanne Barbosa chocou ao rebolar seu bumbum gigante sem parar

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) fez mais uma de suas dancinhas em dia de jogo do Brasil! Nesta segunda-feira, 05, a famosa se gravou rebolando com um look verde e amarelo e chamou a atenção com suas curvas turbinadas.

No registro, a esposa do cantor Belo (48) apareceu com um roupão e logo após tirar a peça, ela também retirou a camisa da Seleção para dançar mais livremente.

Vestindo uma roupa fitness bem colada em verde e amarelo, Gracyanne Barbosa virou de costas e chocou com seu bumbum GG mexendo freneticamente para a câmera.

"Isso é Brasil. Se tem jogo tem dança", avisou ela na legenda. Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram chocados com o corpaço treinado da famosa. "Atura ou surta", disseram. "Muito linda", admiraram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa chocou ao aparecer quase pelada recebendo uma massagem "agressiva". Com suas curvas bem "amassadas", a musa fitness apareceu recebendo o procedimento em uma maca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento ousado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou.

Usando um shortinhos roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

