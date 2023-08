Orgulho da mãe! Filha de Claudia Raia faz foto na academia: ''Perfeita''

Filha de Claudia Raia faz selfie na academia e atriz compartilha clique da herdeira seguindo seus passos

A filha de Claudia Raia, Sophia Raia, encantou a atriz ao fazer uma foto no espelho da academia. Mãe coruja, a artista repostou o clique em sua rede social, nesta terça-feira, 29, para exibir a herdeira do meio seguindo seus passos de cuidado com a saúde e corpo.

Usando um look de ginástica preto, a jovem fez biquinho para o espelho e esbanjou beleza natural ao registrar seu treino. "Sophia Raia vestindo minha coleção, perfeita pro treino", admirou Claudia Raia o registro e a roupa da herdeira.

É bom lembrar que Sophia Raia e o primogênito, Enzo Celulari, são frutos do ex-casamento da famosa com Edson Celulari. O caçulinha, Luca, de seis meses, é do casamento atual da artista com Jarbas Homem de Mello.

Nos últimos dias, Claudia Raia voltou com o trio da viagem que fizeram para a Espanha. Essa foi a primeira vez que o herdeiro mais novo saiu do Brasil. Antes disso, ela fez uma festa simples, mas cheia de elegância para comemorar o mesversário do bebê.

Leia também:Claudia Raia aproveita viagem na Espanha ao lado da filha Sophia

Veja a foto da filha de Claudia Raia na academia:

Claudia Raia exibe fotos de viagem na Espanha com os filhos

Em uma praia paradisíaca e em uma piscina, Claudia Raia surgiu radiante com seus amados na Espanha. A famosa apostou em um biquíni marrom para se jogar nas águas. Já Luca roubou a cena com seus looks de banho, usando até óculos escuros.

"Primeira viagem internacional do Bililico com os irmãos, num guento", disse a atriz sobre os momentos inesquecíveis com os filhos. "Muito amor", escreveu Enzo Celulari nos comentários. "Meu Deeeeus que saudade! Não aguento esse óculos", falou o esposo Jarbas Homem de Mello.