Jojo Todynho se diverte em aula de natação: "Vou virar Ariel"

Em seu processo de vida saudável, Jojo Todynho decide apostar em um novo esporte e se diverte em aula de natação; confira os registros!

Em sua jornada por uma vida mais saudável, a cantora Jojo Todynho decidiu apostar em um novo esporte. Na noite desta terça-feira, 9, a artista compartilhou em suas redes sociais que está fazendo aulas de natação.

No seu perfil oficial do Instagram, a vencedora de A Fazenda 12 compartilhou um clique de maiô, touca e óculos para nadar. Com um sorrisão no rosto, Jojo posou sorridente em frente a piscina. Ela ainda compartilhou um curto vídeo, onde ela nadou com o auxílio de boias.

Na legenda da publicação, a cantora, que está em processo de emagrecimento após uma cirurgia bariátrica, falou sobre o novo desafio com bom humor. "Pronto, cismei que vou virar Ariel", brincou Jojo, citando a princesa sereia da Disney.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho revela o peso atual cinco meses após bariátrica

Ainda nesta terça-feira, 9, a cantora Jojo Todynho surpreendeu seus fãs ao celebrar uma nova conquista em sua vida fitness. A artista passou por uma cirurgia bariátrica há cinco meses e está focada em sua jornada na perda de peso com exercícios físicos e alimentação saudável. Com isso, ela já vê os resultados na balança e contou qual é o seu peso atual.

Nos stories do Instagram, a funkeira comemorou o seu peso atual com um sorrisão no rosto e revelou que está com 100 quilos. "Olha, hoje eu completo cinco meses de bariátrica, acabei de fazer minha pesagem, 100 [kg] tá, bebê? Esqueça tudo, daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos. Até o Carnaval, vocês me aguardem", disse ela.

Então, ela contou que cuida de sua saúde em sua rotina. "Vim fazer o meu soro. Tem que fazer reposição de soro, tem que fazer reposição de ferro, tem que fazer [reposição de] aminoácido, tem que treinar, tem que se tratar, 'vamo bora'. Tem que ter acompanhamento nutricional, com endócrino e com seu cardiologista", declarou.

Por fim, a estrela brincou sobre o seu foco na boa forma. "Estou ótima, coração só batendo de amor. Gracyanne, vou chegar no seu patamar. Que felicidade", disse ela, citando a musa fitness Gracyanne Barbosa.