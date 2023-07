Gracyanne Barbosa se alonga demais e deixa escapar intimidade

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa se alonga no limite e deixa intimidade marcada

A musa fitness Gracyanne Barbosa mais uma vez fez a pose que há alguns meses viralizou e deu o que falar na rede social. Nesta segunda-feira, 31, a esposa do cantor Belo se gravou fazendo uma aula de alongamento e não passou despercebida.

Em um cantinho de sua casa, onde costuma realizar os exercícios de mobilidade, a famosa apareceu realizando a pose quase impossível, que inclusive já até tentou ensinar como fazê-la. Na companhia de um de seus cachorrinhos, a influenciadora surgiu se divertindo.

De shortinhos micro e top, Gracyanne Barbosa apareceu de cabeça para baixo e esticando tudo até o limite. A intimidade até ficou em evidência ao realizar a pose. "Ele se alongando junto pra dar um beijinho na mamãe", falou ela ao se exercitar com o pet ao lado.

Na época em que a musa fitness causou com a posição, Belo chegou a se pronunciar após a grande repercussão do vídeo. "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", disse ele na ocasião.

Gracyanne Barbosa é casada com o cantor Belo desde 2012, mas eles estão juntos desde 2007. Em 2016, eles chegaram a renovar os votos durante uma festa de São João. Apesar de não terem filhos, os dois famosos têm vários cachorros.

Relembre o vídeo que deu o que falar:

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda: ''Não me deixa dormir''

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.