Gracyanne Barbosa choca ao abrir pernas no limite em carros: 'Todos os lugares'

Como consegue? Gracyanne Barbosa choca ao usar carros para realizar alongamento inacreditável; veja o vídeo

Acostumada a se alongar no chão, fazendo poses inacreditáveis, a musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu a todos nesta quarta-feira, 26, ao compartilhar um vídeo se esticando em um local mega inusitado.

Dessa vez, a esposa do cantor Belo resolveu abrir as pernas no limite com o apoio de dois carros na rua. Usando um look fitness azul, ela roubou a cena ao exibir suas curvas saradas se abrindo em cima dos dois veículos.

"Quando você sai da aula de flex e quer fazer os exercícios em todos os lugares", disse a famosa ao surgir plena se segurando na pose improvável. Nos comentários, os fãs ficaram impactados com a iniciativa. "Mulher do céu", exclamaram ao vê-la. "Meta da vida", admiraram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 26, a musa fitness impressionou ao exibir um "efeito colateral" da musculação. Na academia, ela surpreendeu ao revelar como está uma parte de seu corpo após pegar pesado no treino.

Recentemente, Gracyanne Barbosa sofreu um acidente ao fazer uma atividade que ama. Focada na prática, ela não mediu esforços e acabou "dando o sangue" literalmente durante os exercícios.

Veja o vídeo de Gracyanne Barbosa se alongando:

Gracyanne Barbosa é casada com o cantor Belo desde 2012, mas eles estão juntos desde 2007. Em 2016, eles chegaram a renovar os votos durante uma festa de São João. Apesar de não terem filhos, os dois famosos têm vários cachorros.

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda: ''Não me deixa dormir''

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.