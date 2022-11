Graciele Lacerda se exibe no espelho da academia e choca com corpaço

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez selfie no espelho da academia e chamou a atenção com curvas bem definidas

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), mostrou que não deixa sua rotina de treino de lado nem quando está viajando com o amado para acompanhá-lo em seus shows. Nesta segunda-feira, 21, a musa fitness fez um registro na academia e ostentou sua boa forma.

Gravando-se e fazendo selfie no espelho da academia do hotel onde está hospedada, a influenciadora falou sobre ter descansado e já ter ido fazer seu treino em jejum.

Usando um look fitness, composto por top e calça de ginástica estampada, Graciele Lacerda esbanjou seu corpaço escultural com estilo e chamou a atenção.

Ao fazer pose na frente do espelho, a musa fitness chamou a atenção com seus pernões bem torneados e sua barriga chapada.

Ainda recentemente, a noiva do cantor arrancou suspiros na rede social ao exibir seu bumbum empinado em um vestido micro.

Graciele Lacerda exibe boa forma na academia; veja:

Graciele Lacerda rebate boatos sobre engravidar do filho de Zezé

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, precisou esclarecer o processo que está fazendo para engravidar do cantor. Isso porque, a musa fitness foi questionada se estaria fazendo seus embriões com uma doação do filho do sertanejo com Zilu Camargo (64), Igor Camargo.

"Gente, de onde vocês tiraram isso? Pelo amor de Deus, era só o que me faltava agora, alguém pode me dizer aonde tá isso?", falou indignada.

Em seguida, a musa fitness comentou mais sobre o assunto. "Deus tenha misericórdia dessas pessoas que falaram um absurdo desse, eu fiquei chocada, passou dos limites de imaginação, mas enfim, nem vou falar disso...", falou espantada

