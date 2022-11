De vestido micro, Graciele Lacerda ostenta bumbum desenhado e chama a atenção: ''Maravilhosa demais''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apostou em roupa justíssima e esbanjou corpaço escultural

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 13h39

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), impressionou com um novo clique em sua rede social nesta sexta-feira, 11. No registro tirado durante um ensaio, ela surgiu toda produzida e deu um show de beleza.

Usando um vestido preto coladíssimo ao corpo, a musa fitness ostentou sua boa forma com elegância e chamou a atenção ao deixar seu bumbum empinando em evidência.

De lado, Graciele Lacerda posou para o clique e esbanjou beleza com um toque sensual. "Olha o FDS chegando! E também tem muitas novidades chegando também", contou a influenciadora digital para os seus seguidores.

Não demorou para os internautas encheram a famosa de muitos elogios. "Maravilhosa demais", admiraram os fãs. "Amei a foto", aprovaram os internautas o clique do ensaio especial.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda parou tudo e arrancou suspiros ao publicar uma foto do ensaio vestindo uma lingerie branca. De body rendado, a musa fitness exibiu seus pernões sarados e roubou a cena.

Graciele Lacerda surge arrasadora com vestido preto colado; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Indignada, Graciele Lacerda rebate boatos sobre engravidar do filho de Zezé

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, precisou esclarecer o processo que está fazendo para engravidar do cantor. Isso porque, a musa fitness foi questionada se estaria fazendo seus embriões com uma doação do filho do sertanejo com Zilu Camargo (64), Igor Camargo.

"Gente, de onde vocês tiraram isso? Pelo amor de Deus, era só o que me faltava agora, alguém pode me dizer aonde tá isso?", falou indignada.

Em seguida, a musa fitness comentou mais sobre o assunto. "Deus tenha misericórdia dessas pessoas que falaram um absurdo desse, eu fiquei chocada, passou dos limites de imaginação, mas enfim, nem vou falar disso...", falou espantada.

Graciele Lacerda então explicou como foi feito seus embriões. "Meus embriões já estão feitos há muito tempo, estou na fase de implantação então não to fazendo embriões eles já estão prontos, levei mais de dois anos pra conseguir um banco, porque tenho pouquíssimos óvulos por causa de vários fatores, não quero falar desse assunto, porque não é momento não é a hora, mas tenho poucos óvulos por causa da minha idade, da cirurgia da endometriose...", disse.

