De lingerie branca, Graciele Lacerda ultrapassa limites da beleza e choca: ''Maravilhosa''

A musa fitness Graciele Lacerda (42) deu um show de beleza com toque de sensualidade em sua rede social nesta segunda-feira, 07, ao compartilhar uma foto de um ensaio que protagonizou usando uma lingerie.

No registro publicado pela noiva do cantor Zezé Di Camargo (60), ela chamou muita atenção ao exibir seu corpaço escultural em um body branco rendado. Estilosa, a influenciadora combinou a peça ousada com um blazer também branco.

Fazendo carão e toda produzida, Graciele Lacerda impressionou com tanta beleza. "Não tente me definir, sou apenas um ser humano em constante evolução!", refletiu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores logo a cobriram de muitos elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Que arraso", admiraram outros.

Ainda nas últimas semanas, a noiva do sertanejo fez a temperatura subir nos bastidores de seu show Rústico. Sem nada por baixo, Graciele Lacerda abriu o cropped e arrancou suspiros com o clique ousado.

Graciele Lacerda reaparece após passar muito mal

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, explicou um sumiço da rede social recentemente. Nas últimas semanas a musa fitness reapareceu e contou o que a afastou do celular e a impediu de viajar com o cantor.

"Ontem eu cheguei do show bem tarde, a gente ia dormir pra acordar, o voo era umas 3 horas da tarde aí teve um momento que acordei e tava com um pouquinho de dor de cabeça", começou dizendo como tudo se iniciou e explicou o que era o mal-estar.

