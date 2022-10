Ousada, Graciele Lacerda abre o top no camarim de Zezé e quase mostra demais: ''Maravilhosa''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, parou tudo ao ostentar corpaço turbinado em look aberto

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 07h10

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), roubou a cena em um show do amado com um look arrasador. Nesta quarta-feira, 26, ela exibiu detalhes da combinação ousada e cheia de estilo na rede social e impressionou.

Nos registros publicados pela musa fitness, ela apareceu nos bastidores do evento Rústico do noivo e roubou a cena ao apostar em um conjuntinho de saia e cropped preto com cristais.

Sem sutiã, Graciele Lacerda fez a temperatura subir ao posar com a parte de cima aberta e fazendo carão. "Ainda não superei esse look todo em pedrarias! Vale mais uma postagem", disse a influenciadora sobre a roupa arrasadora.

Não demorou para os internautas encherem a publicação de muitos elogios. "Gente, que maravilhosa!", exclamaram os fãs. "Uma deusa", falaram os seguidores.

Ainda nos últimos dias, a musa fitness publicou fotos do evento Rústico com Zezé, a família e amigos. Graciele aproveitou os registros especiais para falar sobre o amor que sente pelo sertanejo.

Graciele Lacerda surge arrasadora com look ousado; veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda reaparece após passar muito mal

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, explicou um sumiço da rede social recentemente. Nas últimas semanas a musa fitness reapareceu e contou o que a afastou do celular e a impediu de viajar com o cantor.

"Ontem eu cheguei do show bem tarde, a gente ia dormir pra acordar, o voo era umas 3 horas da tarde aí teve um momento que acordei e tava com um pouquinho de dor de cabeça", começou dizendo como tudo se iniciou e explicou o que era o mal-estar.

