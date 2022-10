Graciele Lacerda reaparece após passar muito mal: ''Parecia que ia explodir minha cabeça''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, explicou sumiço devido à dor de cabeça intensa

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), explicou o sumiço da rede social nas últimas horas. Neste domingo, 09, a musa fitness reapareceu e contou o que a afastou do celular e a impediu de viajar com o cantor.

"Ontem eu cheguei do show bem tarde, a gente ia dormir pra acordar, o voo era umas 3 horas da tarde aí teve um momento que acordei e tava com um pouquinho de dor de cabeça", começou dizendo como tudo se iniciou.

Graciele Lacerda então contou que foi atingida por uma forte cefaleia que a levou até vomitar. "Aí quando acordei, invés de ter melhorado, piorou minha cabeça, estava latejando demais, gente parecia que ia explodir minha cabeça, tava tão forte que tava me dando enjoo, aí tomei outro remédio, aí fui tentar arrumar, fazer minhas coisas, aí botei o bofe pra fora, aí que latejou mais ainda minha cabeça", falou.

Abatida pela dor, ela não conseguiu fazer o que tinha planejado. "Resumindo: não viajei, eu fiquei, a minha cabeça achava que ia passar, não passou, fiquei até a noite com dor de cabeça e enjoo, acho que joguei os bofes pra casa umas cinco vezes, de tanta dor de cabeça, nada resolvia", disse.

Graciele Lacerda revela motivo da dor

Graciele Lacerda então explicou o motivo de tanta dor de cabeça. "O que é isso? Minha TPM, minha menstruação chegou, toda vez que eu fico assim, minha menstruação chega no outro dia, só que dessa vez veio muito forte, não tenho cólica, tenho dor de cabeça, mas era um pouquinho, só que depois que eu comecei meu tratamento, tomar muito hormônio, hormônio pra congelar, hormônio pra implantar, eles mexem muito com nosso organismo, meu fluxo aumentou absurdo, minha dor de cabeça aumentou", falou sobre as consequências do tratamento para engravidar.

Inclusive, nos últimos dias, a noiva de Zezé Di Camargo falou sobre o processo que fez para formar seus embriões após questionarem se ela teria usado o sêmen do enteado para isso. O questionamento deixou a musa fitness chocada.

