Graciele Lacerda posta clique na academia e detalhe inusitado chama atenção

A influenciadora digital Graciele Lacerda chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto na academia

Graciele Lacerda, de 43 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para mostrar novas fotos exibindo seu corpo escultural durante seu treino na academia. Na foto postada no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece usando um top e uma calça legging azul, que deixa seu corpão sarado em destaque.

Mas a beleza e a boa forma da noiva do cantor Zezé Di Camargo não foi a única coisa que chamou a atenção. Um detalhe na produção da famosa não passou desapercebido pelos internautas. É que a musa fitness mostrou que foi treinar com um tênis que gosta muito, que está furado de tanto ser usado.

"A saga do tênis furado! Quem aí também tem um tênis de estimação que não consegue deixar de usar?!", escreveu Graciele na legenda da publicação, querendo saber se os fãs também são assim. "Esses são os mais confortáveis", disse uma seguidora. "Gente como a gente", falou outra. "Você e demais mulher! Que humildade", escreveu uma fã. "Que corpo é esse Brasil", observou outra.

Vale lembrar que Graciele está tentando engravidar de Zezé. Em entrevista para a CARAS Digital, a famosa falou sobre o processo que eles estão enfrentando para realizar o sonho. "A gente está vivendo esse momento. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu não tenho uma estrutura psicológica para dividir até no Instagram. São muitas coisas ruins, você ouve muitas coisas ruins, então eu prefiro me resguardar. Eu falo assim: está nas mãos de Deus. Na hora que tiver que dar certo, vai dar", afirmou ela, não descartando a possibilidade da adoção.

Confira as fotos:

