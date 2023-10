O cabelo de Graciele Lacerda é de verdade? Ela responde!

Em conversa com a CARAS Digital, Graciele Lacerda celebra sua nova fase como empresária e fala sobre a importância de cuidar do cabelo

Com mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, Graciele Lacerda divide diariamente com seus seguidores sua rotina de cuidados com os cabelos e também com o corpo. Nesta última quinta-feira, 19, ela lançou sua própria linha de produtos capilares em um evento luxuoso em São Paulo. E, em conversa com a CARAS Digital, ela falou sobre sua nova fase como empresária e tirou uma dúvida dos fãs: O cabelo dela é de verdade?

Sincera, a noiva de Zezé Di Camargo revelou que seus fios são naturais. "Meu cabelo é uma das coisas que as pessoas perguntam muito sobre o que eu faço, se é de verdade, porque elas têm essa dúvida [devido ao tamanho], mas é de verdade porque eu cuido mesmo, e procuro usar produtos bons e com essa pegada mais natural. Isso deu tão certo, a minha ligação com a marca, que resolvemos se juntar e lançar um produto para poder levar esses benefícios também para as pessoas", disse ela, explicando que durante o auge da pandemia da covid-19 estava buscado alternativas mais saudáveis aos procedimentos químicos de alisamento capilar.

Apaixonada pelos fios longos, Graciele não pensa em radicalizar e passar a tesoura no cabelo. "Sempre gostei dele grande, eu cuido para isso. Quantas pessoas falam: 'ah, eu queria tanto que meu cabelo crescesse', tem gente que coloca mega hair. Eu tenho esse cuidado, essa preocupação com o meu cabelo, de manter ele grande, e eu tenho tudo isso em casa, que me ajuda e é o mais importante. Claro que dá um trabalho, mas lançamos esses produtos para ajudar as pessoas", ressaltou a influencer, contando que sua linha conta com produtos veganos.

Ela também falou sobre a importância de ser transparente com seus seguidores sobre os produtos que usa para cuidar do cabelo e também em relação ao seu corpo. "Sou muito verdadeira, então eu tento sempre passar isso para eles. Se eu não uso, se não faz bem para mim, eu não falo, eu não passo adiante. Estava falando com meus seguidores que estou me preparando para engravidar, então tem produtos que eu trabalhava antes, que eu usava, e que parei porque estou em outra fase. Então eles acompanham o que eu faço. Eu não falo de um produto que não estou usando ou que não vai me fazer bem naquele momento para poder ganhar dinheiro ou para simplesmente vender, tem que fazer parte da minha vida", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Cuidados com o corpo

Graciele também falou sobre seus cuidados com o corpo. A influenciadora digital revelou que nunca realizou nenhuma cirurgia estética, apenas colocou silicone, e busca se manter saudável e em forma através de uma boa alimentação e de exercícios físicos.

"Nunca fiz [cirurgia plástica]. Eu coloquei silicone nos seios porque eu não tinha nada e eu coloquei pouquinho, tanto que as pessoas não percebem que é, mas foi mais por uma questão de harmonizar. Fora isso, nunca fiz nada de plástica", garantiu ela, que também tem seu programa de emagrecimento.

Leia também:Graciele Lacerda conta sobre o processo para engravidar: 'Prefiro me resguardar'