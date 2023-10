Graciele Lacerda conta sobre o processo para engravidar: ‘Prefiro me resguardar’

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda responde sobre o desejo de engravidar, adoção e os planos para o casamento

A musa fitness Graciele Lacerda abriu o coração ao ser questionada sobre o seu processo para engravidar. Há pouco tempo, ela contou que estava tentando ter um filho com o noivo, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, por meio da fertilização in vitro. Agora, em conversa com a CARAS Digital, ela contou que o processo para gerar uma criança continua, mas prefere não dar detalhes para não se desgastar emocionalmente.

“A gente está vivendo esse momento. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu não tenho uma estrutura psicológica para dividir até no Instagram. São muitas coisas ruins, você ouve muitas coisas ruins, então eu prefiro me resguardar. Eu falo assim: está nas mãos de Deus. Na hora que tiver que dar certo, vai dar”, afirmou ela.

Então, ao ser questionada sobre a possibilidade de adotar uma criança, ela afirmou: “Já conversamos sobre isso, é uma possibilidade”.

Além disso, Graciele e Zezé estão noivos e pretendem oficializar a união em breve. Os dois ainda não marcaram a data, mas já sabem que festa de casamento vai acontecer em 2024. “[O casamento vai acontecer] mais para o final do ano, mas não tem data ainda. Ainda não pensei em nada [sobre o vestido]. Ainda não chegamos a ver nada. Só decidimos que vai ser no final do ano que vem, mas ainda tenho que sentar, conversar e planejar. No começo do ano para a frente eu começo a ver”, declarou.

Na noite de quinta-feira, 19, Graciele Lacerda viveu um momento especial em sua carreira ao celebrar o lançamento de sua linha de cosméticos com produtos para o cabelo em parceria com a Belletonn. Ela e o noivo apareceram juntos e sorridentes durante o evento que aconteceu na cidade de São Paulo.

Fotos: Araujo / AgNews

Zezé Di Camargo deu nova aliança de noivado para Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu sua noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, ao dar uma nova aliança de compromisso durante a festa de aniversário dela. Há pouco tempo, a influenciadora digital reuniu seus amigos para celebrar sua nova idade e ficou de queixo caído quando viu o presente especial do noivo. Agora, ela revelou o motivo da troca de alianças.

Zezé e Graciele são noivos há algum tempo e já tinham um anel de compromisso. Porém, ela contou que o cantor perdeu a aliança dele ao emagrecer e a joia ficar grande para seu dedo. Com isso, ele decidiu surpreendê-la com um novo anel.

Assim, a nova aliança também representa o noivado deles, mas é apenas uma troca por causa do tamanho do anel. "Nãoooo ficamos noivos novamente não!!! Mas após o nosso noivado o Zezé passou por uma reeducação alimentar e perdeu muito peso. Com isso a aliança ficou grande e ele acabou perdendo!! Nós decidimos que compraríamos um novo par de alianças mais perto do casamento!!! (Ano que vem) Eu juro que não esperava por essa supresa, mas amei!", disse ela na legenda das fotos da hora em que ganhou o presente.