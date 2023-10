Por que Zezé Di Camargo deu uma nova aliança para Graciele? Não é um novo noivado!

Zezé Di Camargo deixa a noiva, Graciele Lacerda, de queixo caído ao dar nova aliança e o motivo vem à tona

O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu sua noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, ao dar uma nova aliança de compromisso durante a festa de aniversário dela. Neste semana, a influenciadora digital reuniu seus amigos para celebrar sua nova idade e ficou de queixo caído quando viu o presente especial do noivo. Agora, ela revelou o motivo da troca de alianças.

Zezé e Graciele são noivos há algum tempo e já tinham um anel de compromisso. Porém, ela contou que o cantor perdeu a aliança dele ao emagrecer e a joia ficar grande para seu dedo. Com isso, ele decidiu surpreendê-la com um novo anel.

Assim, a nova aliança também representa o noivado deles, mas é apenas uma troca por causa do tamanho do anel . "Nãoooo ficamos noivos novamente não!!! Mas após o nosso noivado o Zezé passou por uma reeducação alimentar e perdeu muito peso. Com isso a aliança ficou grande e ele acabou perdendo!! Nós decidimos que compraríamos um novo par de alianças mais perto do casamento!!! (Ano que vem) Eu juro que não esperava por essa supresa, mas amei!", disse ela na legenda das fotos da hora em que ganhou o presente.

View this post on Instagram A post shared by Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Saiba detalhes sobre a nova alimentação de Zezé Di Camargo

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo mudou a sua alimentação recentemente para focar sua saúde e bem-estar após ser diagnosticado com gordura no fígado. A nova dieta dele foi preparada por sua noiva, a empresária e educadora física Graciele Lacerda, que aproveitou para revelar novos detalhes sobre a nova dieta do noivo. Agora, ele já se livrou do problema de saúde e está mais saudável.

Graciele contou que retirou da rotina de Zezé os alimentos prejudiciais e o orientou a consumir opções mais saudáveis. “O lado bom é que ele sempre gostou de comida de verdade. Então, inicialmente, coloquei em nosso dia a dia todas as estratégicas que usamos no programa 'Eduque Seu Peso', tirei alguns alimentos 'errados' que ele consumia com frequência e fui fazendo os ajustes com aquilo que é indicado. Com ele funcionou assim, pois ele não gosta de ficar preso a um plano alimentar. Com ele é preciso ter mais variações”, contou.

Em sua nova dieta, Zezé Di Camargo tirou alimentos inflamatórios, como açúcar e farinha refinada, e apostou em alimentos mais saudáveis em todas as refeições, com ooções mais nutritivas.

Então, ela contou qual foi o maior desafio na preparação da alimentação do cantor. “O desafio é tirar hábitos errados que eram repetidos com frequência na rotina ao longo dos anos, mas ele foi entendendo e aos poucos ele mesmo foi percebendo o que já não fazia tão bem. Ele não deixou de comer o que gosta, passou a se sentir mais saciado e o resultado da mudança é nítido. Quando inicia estava com esteatose hepática (gordura no fígado), hoje, já não tem mais e o percebentual de gordura diminuiu, está se sentindo mais disposto”, afirmou ela.