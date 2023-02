Filha de Gugu Liberato chama atenção ao pegar pesado na academia: ''Tá ficando linda''

Seguindo rotina fitness, filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, surpeendeu ao se gravar treinando pernas

A filha de Gugu Liberato (1959-2019), Sofia Liberato (19), compartilhou mais um vídeo no foco na academia. Neste domingo, 05, ela publicou um momento pegando pesado no treino de pernas e chamou a atenção.

Já há um tempo seguindo uma rotina fitness, com dieta e musculação, a herdeira do apresentador mostrou que está transformando seu corpo e força.

Determinada, Sofia Liberato protagonizou o vídeo fazendo um afundo no smith com bastante resistência. "Primeiro descubra o que significa para você alcançar o seu objetivo e depois foque nisso, e apenas nisso. Deixe de lado o medo e abrace novos desafios", refletiu ela sobre o momento.

Nos comentários, os internautas logo observaram a boa forma e evolução da jovem. "Tá ficando mais linda", elogiaram os fãs. "Tá evoluindo muito", escreveram outros.

Veja o vídeo de Sofia Liberato treinando na academia:

Filhas de Gugu se pronunciam após boatos de briga na Justiça com a mãe

As filhas de Gugu Liberato resolveram se pronunciar após boatos de que não estariam apoiando a mãe, Rose Miriam, na Justiça. Em sua rede social, as jovens, Sofia Liberato e Marina Liberato, publicaram fotos ao lado da mãe e falaram seu posicionamento.

Discordando das notícias, que alegavam que elas estariam do lado do suposto ex-companheiro do pai, as meninas logo revelaram o que pensam.

"Essa é a nossa resposta para as últimas matérias veiculadas, que visam agredir nossa verdadeira família, nossa mãe e especialmente a memória do nosso pai", dispararam, exibindo até fotos de Rose Miriam com o comunicador.



"Estamos e sempre estivemos apoiando nossa mãe em sua luta para que seja feita justiça, o que esperamos deve ocorrer muito em breve", comentaram.