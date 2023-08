Filha de Gugu impressiona ao surgir saradíssima ao lado de namorado 'bombado'

Focada na vida fitness, filha de Gugu impressiona ao exibir corpo definido na companhia do namorado musculoso

A filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, mostrou mais uma vez que está tendo resultado após adotar uma rotina fitness. Focada na academia, a jovem compartilhou nesta segunda-feira, 31, uma selfie com o namorado no local.

Assim como ela, o amado, Gabriel Gravino, também pratica musculação com o intuito de crescer os músculos. Exibindo as curvas bem torneadas, o casal chamou a atenção ao ostentar a barriga com gominhos no registro.

"Te amo", escreveu Sofia Liberato ao aparecer com o eleito e fazendo força para mostrar o tamanho de seu bíceps.

Ainda recentemente, a herdeira de Gugu impressionou ao exibir a barriga trincada. A jovem, que mora nos EUA, mostrou sua evolução após entrar para academia e fazer dieta para ficar com o corpo com mais músculos.

É bom lembrar que Sofia é irmã gêmea de Marina Liberato. Além delas, o apresentador teve João Augusto Liberato com Rose Miriam. Nos últimos dias, o primogênito emocionou ao resgatar uma das últimas fotos que tirou antes da morte do pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Gravino (@gabriel.gravino)

Filhas gêmeas de Gugu Liberato falam sobre possibilidade de ter mais um irmão: 'Difícil'

Filhas gêmeas de Gugu Liberato e Rose Miriam, Sofia e Marina Liberato participaram de uma entrevista no programa Fantástico, da Globo e falaram sobre o processo pela disputa da herança do pai, que faleceu há 3 anos. Discretas, elas falaram sobre a carta da mãe que vazou na internet nesta semana, a relação com o irmão João Augusto e a possibilidade de ter mais um suposto irmão.

No início da conversa, elas comentaram sobre a carta escrita por Rose Miriam, na qual ela cita a sexualidade de Gugu. “Igual um casal que briga e tem discussões, acho que foi mais uma discussão de casal”, disse Marina.

Na sequência, elas comentaram sobre os rumores de que não teriam contato com o irmão mais velho, João Augusto. As duas contaram que eles têm uma relação normal de irmãos e se falam. “Há um mês, a gente estava em Orlando e conversamos como uma família normal, como irmãos, dando abraços. Uma família normal”, disse Marina.

Ao ser questionada se os irmãos conversam sobre a divisão da herança, elas negaram e falaram que não costumam tocar neste assunto nos momentos em família. “A gente já tentou conversar”, disse Marina. E Sofia completou: “Não é um problema pra gente. Isso não afeta a nossa relação. A relação de irmãos é mais importante”.

Além disso, Sofia contou sobre a reação delas após audiências na justiça durante a disputa pela herança. “A gente ficou meio chateada com algumas opinões que fizeram, da nossa parte é mentira. Ficamos desapontadas. É dificil lidar com tudo isso. O mais importante é que ficamos unidas, foi o que segurou a gente”, comentou.