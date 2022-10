Em preparação para engravidar, Graciele Lacerda muda rotina saudável: "Auxilia no tratamento"

Graciele Lacerda decidiu mudar a alimentação e seus treinos enquanto se prepara para engravidar de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda (41) está passando por uma preparação para engravidar, por isso, ela decidiu dar uma repaginada nos treinamentos, amenizar o peso na musculação e fazer trocas significativas na alimentação.

"Por conta da minha preparação para engravidar eu mudei muito a minha rotina alimentar e de treinos. Antes o meu foco era definição muscular, então pegava muito pesado na musculação, e por conta desse treino mais pesado a minha ingestão de carboidratos era um pouco maior. Como eu já treino a muitos anos, não existe nada que seja proibido, apenas a intensidade do meu treino que mudou. Antes o meu objetivo era ganhar músculos, diminuir o percentual de gordura. Hoje o meu foco é me manter saudável e ter disposição", explicou.

A musa fitness também sobre os hormônios, que acabam trazendo efeitos para o corpo. "Com o foco voltado para o tratamento, durante esse processo são muitos hormônios que acabam mudando um pouco o nosso corpo, passamos a ficar mais inchadas, retendo mais líquido e se não cuidar da alimentação de forma correta esses efeitos podem ser ainda piores. Por conta disso, tirei quase que por completo o açúcar, carboidratos refinados e industrializados."

Em seguida, a noiva de Zezé Di Camargo (60) falou sobre sua rotina saudável. "Hoje sou adepta da alimentação lowcarb e do jejum intermitente, que é uma alimentação mais limpa, com foco maior na ingestão de proteínas, e que me traz muitos benefícios desde que comecei a aplicar, auxilia no tratamento e na minha disposição no dia a dia", acrescentou.

Graciele ainda ressaltou que o fato de levar uma vida mais saudável, tanto na alimentação, quanto nos treinos, a ajudou com as mudanças. "No início o que senti um pouco de dificuldade foi tirar os carboidratos da rotina, pois nesse início é normal dar uma dor de cabeça, mas depois de uma semana já estava super adaptada. O segredo é não desistir, pois vale a pena em todos os sentidos."

A influencer ainda ressaltou que a boa alimentação ajuda no processo para engravidar. "Quando passamos a fazer uma alimentação mais limpa, menos inflamatória, como é o caso da estratégia lowcarb, pode ajudar inclusive mulheres que tem problema de endometriose, ovário policístico... Como eu já passei por uma cirurgia de endometriose, para mim é primordial ter esses cuidados. Quanto melhor for a sua alimentação, as chances de engravidar aumentam", completou.

