De top, Patrícia Poeta ganha elogios ao surgir na academia: "Muito linda"

A apresentadora Patrícia Poeta surgiu de top nas redes sociais após seu treino na academia

Patrícia Poeta (45) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para mostrar aos seguidores que está muito focado em cuidar da saúde e do corpo.

Em seu Instagram, a apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, aparece na academia, após seu treino, e ganhou elogios ao esbanjar toda sua beleza ao surgir de coque e looks fitness. "Mais um pra conta! Agora é descansar porque amanhã tem mais!", escreveu ela na legenda do clique.

Nos comentários, os internautas encheram o clique de elogios. "Muito linda", disse uma seguidora. "Perfeita demais", falou outra. "Muito musa. Parabéns pelo foco", comentou mais uma. "Cuidar da saúde o maior patrimônio que temos na vida", afirmou uma fã.

Confira a publicação de Patrícia Poeta na academia:

Patrícia rebate críticas

Patrícia Poeta assumiu o comando do programa Encontro após a saída de Fátima Bernardes (59), e desde então, tem sido alvo de críticas na boca de alguns telespectadores e da mídia especializada, que fazem questão de destacar e reprovar as suas atitudes no ao vivo.

Mas a apresentadora decidiu contra-atacar e se pronunciar sobre o assunto, de forma discreta e elegante, ela aproveitou a empolgação da plateia nesta última segunda-feira, 12, e disparou o que estava engasgado. "Está começando mais uma semaninha de Encontro. É muito bom poder contar com a sua companhia aí do outro lado da telinha, na nossa Super Manhã da Globo, campeã de audiência", disse ela em um treco da declaração.

