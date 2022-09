Patrícia Poeta rebate críticas no ao vivo do ‘Encontro’ e dispara: "Campeã de audiência”

Sem papas na língua, apresentadora Patrícia Poeta não se intimida com as críticas e manda indireta ao vivo no ‘Encontro’

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 08h50

Após a saída da apresentadora Fátima Bernardes (59) do Encontro (TV Globo), a apresentadora Patrícia Poeta(45) assumiu de vez o controle do programa matinal. Desde então, ela tem sido alvo de críticas na boca de alguns telespectadores e da mídia especializada, que fazem questão de destacar e reprovar as suas atitudes no ao vivo.

Sem demonstrar incomodo com a rede de comentários negativos recebidos diariamente há mais de dois meses, desde a estreia do novo formato do programa, ela decidiu contra-atacar e se pronunciar sobre o assunto, de forma discreta e elegante, tanto por trás quanto na frente das câmeras.

Na manhã da última segunda-feira, 12, a empresária aproveitou a empolgação da plateia, que iniciou a edição com muitos aplausos, e mandou logo uma indireta aos chatos de plantão. Sem citar nomes ou algum acontecimento em específico, a estrela brasileira não teve papas na língua e disparou o que estava engasgado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta não se intimida com as críticas e manda indireta ao vivo no ‘Encontro’:

Logo em suas primeiras palavras, a apresentadora saudou o carinho dos telespectadores e, além de agradecer pelo carinho de todos que estavam assistindo ao programa diário, fez questão de destacar a liderança isolada na disputada briga no Ibope: "Olá! Muito bom dia! Está começando mais uma semaninha de Encontro. É muito bom poder contar com a sua companhia aí do outro lado da telinha, na nossa Super Manhã da Globo, campeã de audiência”, disse ela.

Logo na sequência, ela anunciou que, a partir desta semana, a plateia não era mais obrigada a utilizar máscaras de proteção: “Aliás, deixa eu dar um bom dia mais do que especial para vocês, que acordaram bem cedinho nesta segunda-feira. Um ótimo dia para essa plateia querida… Dá uma olhada no sorriso de cada um, que hoje está sem máscaras. Que maravilha! Que coisa boa poder dar aquele sorrisão sem máscara”, celebrou ela ainda mostrando a plateia.