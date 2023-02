De top e shortinhos, Camilla Camargo exibe barriga sarada e impressiona: ''Meu Carnaval''

Mamãe tá on!

Atriz Camilla Camargo surpreendeu ao colocar barriga treinada para jogo em vídeo se exercitando

A atriz Camilla Camargo (37) impressionou com sua boa forma nesta sexta-feira, 17, ao compartilhar um vídeo de treino em sua rede social. Mãe de um casal, a famosa mostrou que está com tudo em cima após as gestações.

No registro cheio de energia, a filha de Zezé Di Camargo (60) com Zilu Camago (64) apareceu pegando pesado em uma aula de funciona, fazendo vários agachamento e pulando bastante corda.

Enquanto suava nos exercícios, Camilla Camargo impressionou com sua barriga torneada. "Meu carnaval! “Bora”…", disse a famosa mostrando como curte a folia.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o vídeo da atriz. "Vai com tudo", escreveu a cantora Ivete Sangalo (50). "Fiquei cansada só de assistir", falou uma fã. "Que canseira", admiraram-se outros.

Veja o vídeo de Camilla Camargo treinando:

Após mais de dois anos, Zilu Camargo reencontra a filha e conhece a neta pessoalmente

Morando nos EUA desde antes do início da pandemia, Zilu Camargo ficou mais de dois anos sem ver Camilla Camargo e sua família. Inclusive, a empresária só conheceu a neta Julia, de um ano, no final do ano passado, quando a atriz foi visitá-la.

O encontro emocionante de mãe filha no aeroporto foi publicado na rede social. Os internautas ficaram babando com o momento cheio de amor.