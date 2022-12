Camilla Camargo arrasa em fotos só de biquíni e é elogiada: 'A mais gata'

Filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi, a atriz Camilla Camargo exibiu a sua beleza natural em novas fotos só de biquíni

A atriz Camilla Camargo agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, ao mostrar fotos de suas férias na Bahia. A estrela está hospedada em um resort e registrou um momento de relaxamento nas redes sociais.

Nas fotos, a musa apareceu só de biquíni fininho enquanto descansava no jardim do local. Nas fotos, ela deixou à mostra o seu corpo definido e a barriguinha sarada. Inclusive, ela comparou as fotos recentes com algumas imagens feitas em 2018.

“As duas primeiras fotos são de agora, as duas últimas de 2018”, disse ela na legenda. Inclusive, a artista recebeu vários elogios dos fãs nos comentários do álbum de fotos. “A mais gata das Camargo”, disse um seguidor. “A verdadeira mulher brasileira. Linda e natural”, comentou outro. “Sempre linda”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Camilla Camargo é filha do cantor Zezé Di Camargo com a socialite Zilu Godoi. Atualmente, ela é casada com o diretor Leonardo Lessa e é mãe de Joaquim e Julia.

Camilla Camargo ganha homenagem da irmã, Wanessa Camargo

Em outubro deste ano, Camilla Camargo completou 37 anos de vida e ganhou uma homenagem especial de sua irmã, Wanessa Camargo, nas redes sociais. No Instagram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece abraçada com a aniversariante e prestou uma emocionante para ela.

"Maninha, hoje é seu dia! Parabéns, princesa da minha vida. Que você seja sempre abençoada e muito iluminada, cheia de saúde e rodeada de pessoas lindas. Eu tenho muito orgulho e admiração em ver a mulher incrível que você se tornou. Eu te amo demais! Parabéns @camilla_camargo", afirmou a artista na legenda da publicação.

Mais cedo, a aniversariante surgiu produzida nas redes sociais e falou sobre o novo ciclo. "3.7! Sim hoje é o meu aniversário e eu AMO esse dia rs, pelo fato de ser grata pela minha vida, por tudo que Deus fez e faz por mim nesses anos todos. Só peço a Deus saúde para estar ao lado dos meus filhos e família e amor... Amor, amor nesse mundo que está carente de inspirações sinceras e abraços apertados", escreveu ela.