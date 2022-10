Camilla Camargo faz pedido especial ao comemorar aniversário de 37 anos

A atriz Camila Camargo completou 37 anos nesta segunda-feira, 17, e celebrou a data especial nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 15h03

Dia de festa na família Camargo! Nesta segunda-feira, 17, Camilla Camargocompletou 37 anos e usou as redes sociais para celebrar a chagada do novo ciclo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece toda produzida e contou que estava muito feliz e grata por sua vida. "3.7! Sim hoje é o meu aniversário e eu AMO esse dia rs, pelo fato de ser grata pela minha vida, por tudo que Deus fez e faz por mim nesses anos todos", começou ela.

Em seguida, Camilla fez um pedido especial para comemorar o aniversário. "Só peço a Deus saúde para estar ao lado dos meus filhos e família e amor... Amor, amor nesse mundo que está carente de inspirações sinceras e abraços apertados", pediu.

A atriz finalizou a publicação agradecendo as mensagens de felicitações que estava recebendo dos seguidores e fãs. "Obrigada por tantas mensagens de carinho", completou a artista.

Nos comentários, e aniversariante recebeu mais mensagens de carinho. "Parabéns, parabéns…. Hoje é o seu dia que dia mais feliz!!!! Deus te abençoe sempre. Feliz aniversário. Te amo!!!", desejou o cantor Luciano Camargo, tio de Camilla. "Parabéns! Que o seu dia seja tão lindo quanto o seu sorriso. Que esta nova etapa chegue recheada de muita saúde e novas oportunidades para concretizar os seus sonhos mais desejados", disse um seguidor. "Feliz aniversário, Camila. Deus te abençoe sempre. Sucesso, saúde e muitas felicidades!", desejou uma fã.

Confira a publicação de Camilla sobre seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Wanessa leva Dado no aniversário da irmã

Camilla Camargo reuniu a família para comemorar seu aniversário de 37 anos neste último domingo, 16, e Wanessa Camargo surgiu ao lado de Dado Dolabella (42) em um registro da comemoração.

A aniversariante compartilhou um registro em seu perfil no Instagram em que aparece com o mais novo casal, com o pai, Zezé Di Camargo (60), a madrasta Graciele Lacerda, o irmão Igor, além dos filhos Joaquim e Julia, do relacionamento com o empresário Leonardo Lessa, e outros familiares.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!