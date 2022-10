De top e saia, Graciele Lacerda ostenta corpaço na academia da fazenda

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, esbanjou curvas saradas em look curtinho de ginástica e chamou a atenção

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), mostrou toda sua boa forma ao fazer uma foto na academia da fazenda do amado. Nesta sexta-feira, 28, a musa fitness registrou o momento no local e chamou a atenção com suas curvas saradas.

Na selfie tirada no espelho, a influenciadora surgiu fazendo pose usando uma roupa de ginástica curtinha e impressionou mais uma vez ao ostentar seu corpaço turbinado.

De top e saia de treino, Graciele Lacerda deixou à mostra sua barriga reta e seus pernões torneados após ter se exercitado.

"De hoje tá pago", falou a noiva de Zezé Di Camargo ao registrar o momento saudável de sua rotina fitness.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda chocou ao abrir o top e exibir o decote nos bastidores do show do amado. Inclusive, ela aproveitou cliques do evento para falar sobre o amor que sente por ele.

Graciele Lacerda reaparece após passar muito mal

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, explicou um sumiço da rede social recentemente. Nas últimas semanas a musa fitness reapareceu e contou o que a afastou do celular e a impediu de viajar com o cantor.

"Ontem eu cheguei do show bem tarde, a gente ia dormir pra acordar, o voo era umas 3 horas da tarde aí teve um momento que acordei e tava com um pouquinho de dor de cabeça", começou dizendo como tudo se iniciou e explicou o que era o mal-estar.

