Graciele Lacerda se declara e fala o que sente por Zezé Di Camargo: ''Admiração''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez declaração para o cantor e falou sobre o amor que sente por ele

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), compartilhou fotos do último projeto do cantor, o Rústico, e aproveitou para se declarar para ele mostrando toda admiração que tem pelo amado.

Na rede social, a musa fitness fez a publicação nesta terça-feira, 25, e abriu o coração ao falar o que sente pelo sertanejo. Toda estilosa, usando um vestido preto arrasador, ela apareceu ao lado de amigos e da família prestigiando Zezé.

"Esses são alguns registros da noite de domingo. Sempre digo que posts do Instagram não registram sentimentos, mas eternizam momentos. E esse é um daqueles que quero eternizar e compartilhar com vocês! O projeto Rústico do @zezedicamargo nasceu de forma despretensiosa, na verdade não era um projeto, não foi criado para ser um, mas com o passar tempo e com o sucesso que foi fazendo, não tinha outra saída, virou um trabalho!", contou ela.

"O Zezé é música, ele respira, transpira e inspira a todos com seu talento e dom. E ver que aquela brincadeira na fazenda se tornou algo tão grandioso só me enche o coração de orgulho! O amor é composto por vários sentimentos e um deles é a admiração, como é bom olhar para o lado e sentir orgulho do homem que está comigo! Te amo @zezedicamargo eu sou sua fã", declarou-se a influenciadora.

Graciele Lacerda se declara para Zezé Di Camargo; veja:

Graciele Lacerda reaparece após passar muito mal

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, explicou um sumiço da rede social recentemente. Nas últimas semanas, 09, a musa fitness reapareceu e contou o que a afastou do celular e a impediu de viajar com o cantor.

"Ontem eu cheguei do show bem tarde, a gente ia dormir pra acordar, o voo era umas 3 horas da tarde aí teve um momento que acordei e tava com um pouquinho de dor de cabeça", começou dizendo como tudo se iniciou.

